Treinen Arriva rijden niet in Groningen en Friesland

Ook de regionale treinen van Arriva in Limburg rijden niet, en in Achterhoek Rivierenland rijden eveneens geen Arriva-treinen. Op de Vechtdallijnen rijden de treinen van Arriva wel. Ook de snelbussen tussen Heerlen en Maastricht rijden wel, laat de vervoerder weten. Verder rijden in alle regio’s de buurtbussen wel.

Door de staking rijdt ongeveer een derde van de Arriva-bussen. In Friesland gaat het volgens de vervoerder om 40 procent van de bussen, in Lelystad rijdt in de stadsdienst circa 50 procent van de bussen, in Achterhoek Rivierenland 30 procent, in Zuid Holland Noord 40 procent en in Limburg 30 procent.

Sinds maandag hebben duizenden buschauffeurs, treinconducteurs en machinisten in het streekvervoer het werk neergelegd. Het gaat hierbij om een staking, georganiseerd door vakbonden FNV en CNV, voor twee cao's in het streekvervoer. Onder de ene cao vallen 13.000 medewerkers, met name buschauffeurs. De kleine cao Multimodaal geldt voor 1300 medewerkers, voornamelijk treinpersoneel. Ze voeren actie voor een hoger loon. Ook willen ze dat er maatregelen worden genomen om de werkdruk en daarmee het ziekteverzuim te verlagen. Het gaat om personeel van vervoerders als Arriva, Qbuzz en Keolis.

Woensdag voert vakbond VVMC, die onderhandelt over de kleine cao in het streekvervoer, ook actie. Werknemers werkzaam op het spoor en in de bus met de standplaats Groningen zijn opgeroepen om woensdag het werk neer te leggen. De staking duurt 24 uur.