Vluchtgarage mag elk moment worden ontruimd

Die bepaalde vorige maand dat de parkeergarage in Amsterdam-Zuidoost pas na 1 mei ontruimd mag worden en niet voor 11 maart zoals de gemeente wilde. De rechter vond het vanwege het koude weer inhumaan om de uitgeprocedeerden al op straat te zetten.

Het hof wijkt af van het oordeel van de kantonrechter omdat het vindt dat de uitgeprocedeerden nu terechtkunnen in de opvang (bed, bad en brood) die de gemeente aanbiedt. De krakers moeten een week de tijd krijgen om de garage vrijwillig te verlaten, luidt het vonnis. Het belang van de asielzoekers weegt volgens het hof niet op tegen de „gerechtvaardigde wens” van de gemeente om de garage te kunnen slopen. Het pand is namelijk een grote kostenpost voor de gemeente.

Het OM bestempelde het beroep vooral als een principiële zaak, omdat het meent dat het het pand op elk moment moet kunnen ontruimen. Het is nog niet duidelijk of de ontruiming nu ook snel zal plaatsvinden. Een woordvoerder van het OM zei dinsdag dat daar vooraf nooit mededelingen over worden gedaan, maar dat het zal voldoen aan de voorwaarde van het hof om de uitgeprocedeerden een week de tijd te geven.

De uitgeprocedeerde asielzoekers kraakten het pand in december 2013. Zij stelden dat de opvangvoorziening die de gemeente biedt niet voldoende was. Volgens het hof kunnen slechts personen die kwetsbaar zijn als gevolg van medische of andere bijzondere factoren een verplichting tot opvang ontlenen. „Dat de krakers afgewezen asielzoekers zijn, maakt hen nog niet zonder meer tot een dergelijk kwetsbaar persoon.”

De asielzoekers lieten in een reactie weten dat ze het „verschrikkelijk“ vinden dat ze nu „in weer en wind” op straat belanden. De opvang van de gemeente is volgens hen alleen 's nachts, waardoor ze overdag op straat moeten zwerven. Ze beraden zich op cassatie.