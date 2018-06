Column Olaf Simonse: Fiscus goochelt met aangiftedatum

Ik zou zeggen: maak er deze week een uurtje tijd voor. Op 15 en 30 april is het waarschijnlijk erg druk op de site van de belastingdienst, dus dan is de kans op vertraging groot. Met het nieuwe aangifteprogramma is het vrij gemakkelijk om uw aangifte in te vullen. Doe het dus nu, dan bent u er maar vanaf.

Hoe zit het met die datum?

Tot vorig jaar moesten miljoenen mensen voor 1 april hun belastingaangifte invullen. Dat is nu 1 mei geworden. Als u voor 15 april aangifte doet, dan garandeert de belastingdienst dat u vóór 1 juli bericht krijgt. Dat is vooral gunstig voor mensen die geld terugkrijgen. Bijvoorbeeld omdat ze rente voor de hypotheek kunnen aftrekken of omdat ze bijzondere aftrekposten hebben.

Als het u niet lukt om vóór 1 mei aangifte te doen, dan kunt u uitstel aanvragen. Dit kan gemakkelijk via de site van de Belastingdienst. U moet dan wel inloggen, dus houd uw DigiD bij de hand.

Als u uitstel wilt aanvragen, moet u dat vóór 1 mei doen. U krijgt dan uitstel tot 1 september. Maar als u toch eenmaal bent ingelogd, kunt u natuurlijk net zo goed meteen aangifte doen.

Niet leuker, wel gemakkelijker

Als u in loondienst werkt of AOW ontvangt, en er niet teveel uitzonderingen voor u gelden, is het invullen van de aangifte snel gebeurd. U hoeft geen programma meer te downloaden op uw computer en vult uw aangifte direct online in.

Het kostte mij negen clicks om bij de juiste pagina op de site van de Belastingdienst te komen. Om het u nog gemakkelijk te maken is hier een directe link.

U logt vervolgens met uw DigiD in op MijnBelastingdienst.nl, waar de meeste gegevens al voor u ingevuld zijn.

Gegevens controleren

U moet de ingevulde gegevens wel goed controleren, want u blijft zelf verantwoordelijk voor een correcte aangifte.

Het bij elkaar zoeken van de juiste gegevens is vaak het meeste werk. Zelf verzamel ik vanaf januari altijd de jaaroverzichten die ik binnenkrijg in een apart mapje. In mijn geval gaat het om de jaaropgave van mijn werkgever, jaaroverzichten van mijn bank en mijn jaarlijkse hypotheekoverzicht. Dan heb ik alle gegevens die ik nodig heb om mijn aangifte in te vullen al bij elkaar en is controleren een fluitje van een cent.

Ik denk dat de meeste mensen de aangifte prima zelf in kunnen vullen en daar geen belastingadviseur voor nodig hebben. Zeker omdat uit onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat burgers net zoveel fouten maken als adviseurs.

Vertraging door uitstel

Veel mensen stellen het invullen van de aangifte zo lang mogelijk uit. Dat is op zich begrijpelijk, want belasting is voor de meesten van ons niet onze grootste hobby. Maar het gevolg is dat de servers van de Belastingdienst de laatste dagen voor de sluitingsdatum overbelast zijn - en dat het invullen van de aangifte dan juist veel langer duurt.

Heeft u nog geen aangifte gedaan? Maak er gewoon een uurtje tijd voor deze week. Dan bent u er maar vanaf. Het wordt toch grijs en nat weer.