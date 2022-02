’Verhoogde straling rond rampcentrale Tsjernobyl’

De inspectie gaf geen verdere details over de hoe hoog de straling is opgelopen, maar meldt wel dat de verhoging te wijten is aan „een verstoring van de bovengrond als gevolg van de bewegingen van een grote hoeveelheid zwaar militair materieel door de exclusie-zone, waardoor radioactief stof is opgeworpen”. De ’verboden’ radioactief besmette zone rond de centrale ligt op de kortste route tussen Wit-Rusland en Kiev.

Een woordvoerder van het Russische ministerie van Defensie meldt dat de centrale door Russische luchtlandingseenheden is ingenomen om die te beschermen tegen ’provocaties’. Volgens de woordvoerder is het stralingsniveau rond de centrale normaal.

Grote zorg

Het internationaal atoomagentschap IEAE meldt dat Oekraïne het agentschap op de hoogte heeft gesteld van de overname en dat er „geen slachtoffers zijn gevallen en geen verwoesting heeft plaatsgevonden op de industriële site”. De organisatie volgt de situatie met ’grote zorg’ en deed een dringend beroep op alle partijen ’maximale terughoudendheid’ te betrachten en activiteiten te vermijden die de nucleaire installaties in gevaar kunnen brengen.

Tsjernobyl, destijds nog onderdeel van de Sovjet-Unie, was in april 1986 het toneel van de grootste kernramp ooit. Dertig mensen kwamen om bij een explosie en de daaropvolgende brand in reactor 4 van de kerncentrale en een radioactieve wolk verspreidde zich over Europa. In de directe omgeving van de centrale moesten 135.000 mensen geëvacueerd worden. Een zone in een straal van 30 kilometer rond de centrale werd tot verboden gebied verklaard.

Sarcofaag

Over de gexplodeerde reactor werd direct na de ramp in grote haast een betonnen ’sarcofaag’gebouwd. Omdat die als snel scheuren vertoonde werd in 2012 begonnen aan een nieuwe constructie over de sarcofaag. Die was in 2016 voltooid. De totale kosten van de operatie liepen op tot 2 miljard euro. De andere drie reactoren van Tsjernobyl werden in eerste instantie weer in bedrijf genomen, maar in 2000 werd de centrale definitief stilgelegd.

Oekraïne gebruikt de site nog wel om radioactief afval van de andere Oekraïense kerncentrales op te slaan. Volgens Edwin Lyman, directeur van de Amerikaanse Union of Concerned Scientists (de Unie van Bezorgde Wetenschappers) ligt daar het grootste risico van de gevechtshandelingen rond de centrale. Als de pompen die voor de koeling van de faciliteit zorgen beschadigd raken, kan dat rampzalige gevolgen hebben, aldus Lyman.