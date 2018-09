Politie toont compositietekening liquidatie

Vlak na de moord besteedde het tv-programma al aandacht aan de zaak. Dat leverde vier tips op.

De verdachte is volgens de politie een man met een getinte huidskleur, van ongeveer 30 tot 35 jaar oud en tussen de 1.70 en 1.75 meter lang. Hij heeft een bol, rond gezicht en een normaal tot slank postuur. De schutter was gekleed in een donkerkleurige, mogelijk gewatteerde jas en donkere jeans. Hij droeg een capuchon of muts.

Ook vraagt de politie informatie over de vermoedelijke vluchtauto; een donkere BMW.

Tier, ook wel Bolle Mario of De Spanjaard genoemd, was verdachte in een lopend onderzoek naar grootschalige drugshandel.