Puntmutsen, boterlammetjes en creamy eggs

Spanje: Puntmutsen

In Spanje maken ze er een feestweek van. Semana Santa, de heilige week heet het daar. De aftrap is op palmzondag en eindigt op paaszondag met een groot feest. Elke regio kent zijn eigen festiviteiten en optochten. Zo bepalen in Murcia, als de klaagzangen in de ochtendschemering hebben geklonken, de gelovigen in tunieken met puntmutsen het straatbeeld. In een optocht met trommelaars, versierde karren en levensgrote houten beelden, die op de schouders worden getorst, trekken ze de stad door. In Girona dragen de verschillende groeperingen hun eigen traditionele gewaden, alle herkenbaar aan de lange puntige capuchon. In de processie beelden ze de martelaars van Christus uit. Maar waar dan ook in Spanje: als de optocht klaar is, is het allereerst eten met familie en vrienden en dan feesten. Elke streek kent zijn eigen gerechten; van groentestoofpot tot stokvisballetjes, want vlees is taboe in deze week.

Frankrijk en België: Paasklokken

Maken wij de kinderen wijs dat het de paashaas is die de eieren verstopt, in Frankrijk en België draait het om paasklokken. Die reizen op de avond van Witte Donderdag af naar Rome om de eieren te halen en keren in de paasnacht terug. Daarom luiden de klokken niet op Goede Vrijdag en zaterdag, dat dan ook wel Stille Zaterdag wordt genoemd. Eenmaal terug verstoppen de paasklokken de eieren. De Fransen, toch al niet vies van lekker eten, maken een uitgebreid ontbijt, zorgen voor een fijne lunch en het diner is een driegangenfeestmaaltijd, waarbij het hoofdgerecht traditioneel uit lamsvlees zal bestaan.

Duitsland: Passiespel

Veel verschil tussen Nederland en Duitsland is er niet als het om Pasen draait. Wel is Goede Vrijdag daar een nationale feestdag en zijn alle winkels dicht. Niet verwonderlijk dat veel Duitsers hun boodschappen dan over de grens doen en er een lang weekend in ons land van maken. Er zijn twee tradities die de boventoon voeren bij onze oosterburen. Door het hele land zijn tal van paasmarkten te vinden. En passiespelen. Kennen wij hier inmiddels The Passion, dat dit jaar in Enschede wordt opgevoerd, in Duitsland wordt het paasverhaal op vele plekken uitgevoerd. Neem het dorpje Oberammergau, dat zo’n 5000 inwoners kent. Tot de paasdagen dan, want dan zullen zo’n half miljoen bezoekers speciaal naar dit dorp reizen om het passiespel mee te maken. De helft van de inwoners van het dorpje acteert en figureert in dit stuk.

Zweden: Paasheks

Als we noordelijk kijken, komen er heksen in zicht. Zo speelt in het bijgeloof van de Zweden een heks een belangrijke rol. Op haar bezem, waaraan aan de voorkant een fluitketel bungelt en achterop een zwarte kat zich vastklampt, zou ze rond Pasen naar het plaatsje Blåkulla vliegen en er allerlei streken uithalen. Ze geeft de kinderen billenkoek voordat ze ze trakteert op eieren. Om de heks te verjagen stak de bevolking enorme vuren aan en werd er geschoten in de hoop haar te verjagen. Heksen vind je heden ten dage tijdens Pasen nog steeds in Zweden, al zijn ze wat kleiner van stuk en minderjarig. Net als bij ons tijdens Sint-Maarten gaan Zweedse kinderen verkleed als heks de straat op en langs de deuren om in ruil voor een tekening iets lekkers te krijgen.

Griekenland: Eiertje tikje

In Griekenland wordt Pasen op een andere datum gevierd. De Grieks-orthodoxe Kerk gaat uit van de Byzantijnse kalender. Dit jaar vieren de Grieken het paasfeest op 12 april. Voorafgaand hieraan is er dan al veertig dagen gevast.

Tijdens deze periode wordt er geen vlees, zuivel en gevogelte gegeten; vis mag wel. De week voor Pasen wordt Megali Evdomada (grote week) genoemd. Dan zijn er veel kerkdiensten en wordt het paasfeest voorbereid. Vrijdag is de meest heilige dag van de ’grote week’, dan wordt er traditioneel gerouwd en zo weinig mogelijk gewerkt en gekookt. Vrijdagavond vindt de processie plaats met voorop een kist met daarop een geborduurd kleed, de epitafios, met daarop afgebeeld de graflegging van Jezus. Daarachter volgen de priester en de gelovigen, die een brandende kaars vasthouden. Bij de kerk houden vier mannen de versierde kist omhoog waarna iedereen eronderdoor de kerk inloopt. Tijdens de paasdagen zelf wordt er vooral lekker gegeten met de familie. Ook bij de Grieken komen eieren in het spel tijdens een wedstrijd ’eieren tikken’. Bedoeling is om met een hardgekookt ei dat van je tegenstander stuk te tikken, zonder dat dat van jou barstjes zal vertonen. Er zijn zelfs competitiewedstrijden van…

Polen: Boterlammetjes

Woon je in Polen, dan zul je eieren moeten beschilderen. Het is er inmiddels een uitgebreide artistieke traditie geworden, ondanks het feit dat het er niet is ontstaan. Elk gezin en zelfs complete families beschilderen eieren in tal van kleuren en patronen. Naast de fraaie eieren zul je op een Poolse ontbijttafel altijd boterlammetjes vinden. Een andere traditie is elkaar met water besproeien op tweede paasdag. Water symboliseert gezondheid en voorjaar en op deze manier wens je elkaar het beste toe. Oppassen dus, want om elke hoek kan iemand klaarstaan om je een nat pak te bezorgen…

Engeland: Creamy eggs

In Engeland zijn ze vrij rond Pasen. De winkels liggen vol met lekkers, vooral chocolade-eieren gevuld met zoete room dat het eigeel moet imiteren. Creamy eggs noemen ze dat aan de overkant van het Kanaal. Net als bij de Fransen staat op eerste paasdag ook bij de Britten lam op het menu in de vorm van een lamsbout. Tweede paasdag trek je eropuit en ook traditioneel zijn wedstrijden waarbij een ei in het spel komt. Neem bijvoorbeeld Preston in Lancashire, waar kinderen hardgekookte gekleurde eieren van een helling laten rollen. Het ei dat als eerste beneden is en niet is gebroken, heeft gewonnen.

Tsjechië: Paasroede

Kennen wij de Poaskearls die in Ootmarsum zingend door het centrum lopen, in Tsjechië kennen ze iets soortgelijks. Op tweede paasdag lopen jongemannen van deur tot deur met een paasroede in de hand, gemaakt van acht wilgentwijgen. Elke jonge vrouw die ze begroeten wordt op de billen getikt en de mannen worden dan op hun beurt beloond met een versierd ei en een glaasje likeur. Met dit Pomlazka-ritueel wordt de lente begroet en verjonging van de natuur gesymboliseerd. De roeden, de pomlazky, zijn gemaakt van jonge wilgen of berkentakken omdat daarin de kracht van de natuur zou schuilen. Door meisjes ermee te slaan, dragen de jongens deze kracht aan hen over. De pomlazky worden gedurende het ritueel steeds kleuriger, omdat de vrouwen de zweepjes versieren met verschillende gekleurde linten. Ook de linten hebben een betekenis: met een rood lint geeft de vrouw aan dat ze de man wel leuk vindt en met een geel lint juist niet…

Italië: Zoete cake

Het spreekwoord ’Natale con i tuoi, Pasqua con chi vuoi’ – ’Kerst met de familie, Pasen met vrienden’ – geeft aan dat de Italianen niet per se in huiselijke kring de paasdagen doorbrengen. In tegendeel: massaal wordt eropuit getrokken. Maar niet voordat er eerst uitgebreid is ontbeten. Onmisbaar op tafel is de colomba. Een zoete cake in de vorm van een duif die weer symbool staat voor vrede. Op tweede paasdag gaan de meeste Italianen naar het platteland om te picknicken of barbecueën. Een paastraditie in Florence is het afsteken van een kar vol vuurwerk. Zo worden de geesten verjaagd om onder andere boeren een goede oogst te garanderen.

Weetje

In alle landen zie je het ei een belangrijke rol spelen tijdens de paasdagen. Waarom? De symbolische betekenis zou die van lente en geboorte zijn, maar meer verklaarbaar is de vastenperiode. Gedurende de vastenweken was het verboden om vlees en zuivel te eten en eieren rekende men daar ook onder. Omdat de kippen vrolijk doorgingen met eieren leggen was er aan het einde van de vastenperiode zo’n overschot aan eieren dat het al snel traditie werd om bij het begin van Pasen hardgekookte eieren te eten.