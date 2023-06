Kremlin: nep-Poetin op de radio na hack

De toespraak circuleert nog op sociale media en zou volgens Russische media zijn uitgezonden door meerdere radiostations in Rusland. Te horen is dat een stem, die erg lijkt op die van Poetin, meldt dat „Oekraïense troepen die tot de tanden zijn bewapend door de NAVO” de grens zijn overgestoken.

De toespraak zou te horen zijn geweest in regio’s die grenzen aan Oekraïne, zoals Voronezj en Belgorod. Luisteraars kregen de oproep een veilig heenkomen te zoeken in het binnenland. Ook zou een algemene militaire mobilisatie worden afgekondigd.

Het Kremlin haastte zich om de berichten te ontkrachten. „Er was zeker geen toespraak. In sommige regio’s was sprake van een hack”, zei een regeringswoordvoerder volgens het Russische staatspersbureau TASS. De autoriteiten in Belgorod spraken over een „deep fake” die paniek moest zaaien onder de bevolking.