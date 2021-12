Formatie nadert ontknoping: fracties in beraad over onderhandelaarsakkoord

De fracties van VVD, D66, CDA en CU trekken zich dinsdagochtend afzonderlijk terug om te overleggen. De fracties kunnen nog roet in het eten gooien als ze onderdelen van het akkoord echt niet accepteren. In 2017 dreigde CU-Kamerlid Voordewind bijvoorbeeld een stokje te steken voor de overeenkomst, maar hij hield zijn poot niet stijf. Na overleg moeten onderhandelaars weer terug naar informateurs Remkes en Koolmees.

De Tweede Kamerleden van de vier partijen overleggen op locaties die vooraf geheim werden gehouden en trekken daar meer tijd voor uit dan voor de reguliere wekelijkse fractievergadering. Het beraad zou zelfs de hele dag kunnen duren. Inmiddels is duidelijk dat het CDA op het partijkantoor in Den Haag bivakkeert, VVD komt bijeen in Nieuwspoort. D66 heeft Igluu uitgekozen, een vergaderlocatie die naar eigen zeggen ’positieve energie met zich meebrengt’ en de slogan hanteert: ’durf anders te zijn’.

Informateurs Remkes en Koolmees willen het definitieve akkoord woensdag aan de Tweede Kamer presenteren. De planning is dat er donderdag om 10.15 uur een debat over wordt gevoerd in de Tweede Kamer. De verwachting is dat het nieuwe kabinet pas in januari op het bordes zal staan. Het is de langste formatie sinds de Tweede Wereldoorlog. De verkiezingen waren op 17 maart, vandaag is dat 272 dagen geleden.