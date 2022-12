Premium Het beste van De Telegraaf

Jurgen van den Berg 1 jaar bij Omroep Max ’Ik wilde weg uit de waan van de dag’

Door Eline Verburg Kopieer naar clipboard

Jurgen van den Berg voelt zich helemaal thuis bij Omroep Max. „Begin december ben ik 58 geworden hoor, dus ik zit midden in de doelgroep.” Ⓒ Foto Mark Uyl

Amsterdam - Het was even slikken voor de radioluisteraar toen de vertrouwde stem van Jurgen van den Berg begin januari, na zes jaar Radio 1 Journaal, van de ochtend verdween richting de middag. Zelf is hij gelukkig met de overstap naar omroep MAX, concludeert hij na bijna een vol jaar. „Niks ten nadele van de vorige periode, maar ik heb er geen moment spijt van. Het voelt hier als een tweede familie.”