Amsterdammer gebruikt meer water dan gemiddeld

Dat het waterverbruik in de hoofdstad hoger ligt, komt onder andere omdat er in Amsterdam meer mensen zijn die alleen wonen, verklaart Waternet. „Hoe minder mensen in een huis wonen, hoe hoger het watergebruik per persoon.” Wat het gemiddelde waterverbruik is in andere grote steden als Rotterdam of Den Haag, is niet berekend. Wel meldt het CBS dat het gemiddelde waterverbruik in stedelijke gebieden per persoon per dag 133 liter is.

Het meeste water wordt gebruikt om te douchen en naar de wc te gaan. Vooral de hoeveelheid liter water die gemiddeld per dag aan douchen wordt verbruikt, ligt in Amsterdam een stuk hoger (60,1) dan landelijk (46,2).

Om minder water te verbruiken, raadt Waternet aan om bijvoorbeeld een waterbesparende douchekop te gebruiken en de kleine knop op het toilet te gebruiken.