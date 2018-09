'ABN moet staatsbank blijven'

Voorstanders van de ABN als staatsbank willen dat eerst het geld wordt terugverdiend dat de Nederlandse staat erin heeft gestoken. Ze wijzen er bovendien op dat het gesteggel over de salarissen van vorige week erop wijst dat de bank nog niet op eigen benen kan staan. Tegenstanders willen juist het geld uit de opbrengst van de beursgang aanwenden voor bijvoorbeeld onderwijs.

Vertrouwen

EenVandaag heeft ook gevraagd naar de mening van de paneldeelnemers over een voorstel van SP-leider Emile Roemer. Die opperde zondag om van ABN AMRO een volksbank te maken. Dat zou een bank moeten zijn die onder meer een 'goed, sociaal en verantwoord beleid' voert. Van de ondervraagden ziet 54 procent wel wat in het voorstel van Roemer.

Weinig ondervraagden hebben vertrouwen in de bankensector: 19 procent. Tijdens een peiling vorig jaar was dat nog 33 procent. ABN AMRO geniet nog minder vertrouwen dan de sector als geheel: slechts 13 procent van de deelnemers aan het panel heeft vertrouwen in de bank.