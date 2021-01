Feestgangers betrapt op illegale coronafeestjes, schoppende vrouw wil niet naar huis

Er werden bijna veertig boetes uitgedeeld. De aanwezige gasten zijn een voor een bekeurd. De feestgangers waren tussen 15 en 78 jaar oud. De bekeuringen zijn uitgedeeld voor het niet naleven van de huidige coronaregels.

Schoppende vrouw wil niet naar huis

Ⓒ Politie

Ook in het Zeeuwse Terneuzen werd een illegaal feest beëindigd door de politie. Even na middernacht bleek dat er een feest gaande was in een pand in de Axelsestraat. Politiemensen zagen een aantal mensen op een binnenplaats staan. Die probeerden bij het zien van de politie nog naar binnen te gaan, de deuren te sluiten en de lichten te doven, maar dat was tevergeefs. Politiemensen namen een kijkje in het pand en troffen daar overduidelijk een feest aan, met zo’n 25 à 30 feestgangers.

De feestgangers werd verzocht vertrekken. Een 27-jarige vrouw uit Terneuzen weigerde dit. Nadat ze meerdere keren gevorderd was te vertrekken en hier geen gehoor aan gaf, is ze aangehouden voor het overtreden van de avondklok. „Tijdens de aanhouding ging ze in verzet, was ze opruiend bezig en schopte ze een politieagent. De vrouw is aangehouden en heeft de nacht in de cel doorgebracht”, aldus de politie.

Te dronken om te vluchten

Ook in een leegstaande boerderij aan de Mosselweg in Biddinghuizen werden zo’n dertig jongeren op de bon geslingerd voor het negeren van de coronaregels, meldt omroep Flevoland.

Volgens de politie probeerde een aantal jongeren via het weiland te vluchten, maar ze waren te beschonken om aan de agenten te ontkomen. Op Instagram schrijft een boze agent over „dronken en huilende jongeren en over lachende ouders die kinderen ophalen”.

„Alle aanwezigen kunnen binnenkort een proces-verbaal op de mat verwachten”, aldus de politie.

Feesten in gymzaal

Ook in Wormerveer werd een feest beëindigd. In een oud schoolgebouw waren zeventien mensen aan het feesten in de gymzaal. Allemaal kregen ze een bekeuring.