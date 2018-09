OM eist levenslang om dubbele liquidatie

Het Openbaar Ministerie beschuldigt ze van moord en poging tot moord en benadrukt de „kille en berekenende wijze” waarop de liquidaties zijn gepleegd. Het OM vroeg vrijspraak voor medeverdachte Stefan S. (45). Het OM vermoedt dat hij een faciliterende rol heeft gehad, maar of hij bij de liquidaties zelf betrokken is, wordt betwijfeld.

Anouar B. en Adil A. ontkennen dat ze iets te maken hebben met het geweld. Maar het OM concludeert het tegenovergestelde uit onder meer telefoongegevens, een DNA-spoor van Anouar B. in een van de vluchtauto's en 'rammelende' verklaringen over de alibi's.

Een bijzondere rol is er voor een Colt-pistool dat in een sloot werd gevonden naast de vuurwapens die werden gebruikt bij de liquidaties. Het zou hetzelfde pistool zijn waarmee Adil A. eerder per ongeluk in Beverwijk zijn vriendin had neergeschoten tijdens een vrijpartij. Het wapen zou door iemand anders zijn 'weggemaakt' en zo per toeval in de sloot in Amsterdam zijn beland.

De dubbele liquidatie waarbij Youssef Lkhorf (28) en Saïd el Yazidi (21) werden gedood, is het gewelddadigste hoofdstuk uit de onderwereldoorlog. De beelden van een doorzeefde Range Rover zijn er het symbool van geworden. Tijdens hun vlucht schoten de daders vanuit de auto ook nog van dichtbij met een kalasjnikov op twee motoragenten.

Het beoogde doelwit van de daders was waarschijnlijk de crimineel Benaouf A. Hij was samen met Yazidi en Lkhorf in de Staatsliedenbuurt, werd beschoten, maar wist te ontsnappen door in het water tussen de woonboten te springen. Hij zegt dat hij Anouar B. heeft herkend als een van de schutters.

Benaouf A. is vorig jaar zelf veroordeeld tot tien jaar cel voor betrokkenheid bij een andere liquidatie: die van Najeb Bouhbouh in Antwerpen. De aanslag in de Staatsliedenbuurt was mogelijk een wraakactie voor die moord.

Een geripte of verdwenen partij cocaïne - begin 2012 aangekomen in de haven van Antwerpen - is waarschijnlijk de lont in het kruitvat geweest voor de onderwereldoorlog die nog altijd voortduurt.