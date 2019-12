Fiod-medewerkster verdacht van verduistering ’heel veel geld’

Dat meldt het Noordhollands Dagblad.

Het witwassen en verduisteren zou zijn gebeurd tussen juni 2016 en januari 2018. Volgens de Fiod gaat het om 'heel veel geld', hoeveel geld dat precies is, is niet bekend. Volgens de krant stond het crimineel in beslag genomen geld in dozen opgeslagen in een speciaal daarvoor bestemde ruimte bij de Fiod. De medewerkster zou zichzelf in de ruimte hebben gelaten en het geld hebben meegenomen.

Een deel van het geld zou de vrouw aan haar 52-jarige zus uit Lelystad hebben gegeven, haar wordt nu witwassen verweten. De zus liet onder meer haar badkamer verbouwen met het geld.

Vrijdag werd er een regiezitting gehouden. Beide vrouwen gaven bij de rechter-commissaris aan onschuldig te zijn. Zij stelden dat het geld afkomstig was uit de erfenis van hun vader.

De medewerkster van de Fiod is ondertussen op non-actief gezet.