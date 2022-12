Brand bij restaurant in binnenstad van Utrecht

De brand begon volgens een woordvoerder in een papiercontainer en sloeg daarna over naar de achterkant en ook een uitbouw van het restaurant aan de Schoutenstraat, vlak bij Neude. Dat was rond 17.15 uur.

Omdat de brand woedt in de binnenstad is die voor de brandweer lastig te bereiken. Een deel van het pand wordt gesloopt om beter bij de brandhaard te komen. Hoeveel mensen in het restaurant waren, is niet bekend.