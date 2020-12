GL-kandidaat Bouchallikht steunde antisemitische stelling

Die door Geenstijl ontdekte ’like’ van een Facebook-publicatie werpt andermaal een smet op de kandidatuur van de activistische Bouchallikht. Zij raakte eerder in opspraak vanwege haar bestuursfunctie bij Femyso, een islamitische koepelorganisatie die volgens experts gelieerd is aan de Moslimbroederschap. Ook bleek zij een training te hebben verzorgd bij de Turks-nationalistische organisatie Milli Görüs, waar mannen en vrouwen gescheiden moesten zitten. Afgelopen week moest zij door het stof na het opduiken van een foto van een demonstratie tegen Israël, waar spandoeken met hakenkruizen waren te zien.

Die nieuwste onthulling gaat over de in 2008 beëindigde samenwerking in de Rotterdamse gemeenteraad tussen GL en de islamitische partij Nida. Partijleider Klaver vond dat Nida ’ondubbelzinnig’ afstand moest nemen van een oude tweet waarin Israël werd gelijkgesteld met IS. Een Nida-aanhanger plaatste op Facebook een felle reactie: wie problemen had met die vergelijking, zoals Klaver, was ’een schurk. Of laf’. Bouchallikht gaf met een duimpje omhoog haar instemming met de stelling te kennen. GL gaat niet in op het oplaaiende brandje rond de nummer 9 van de kandidatenlijst.

Intussen klinkt er ook kritiek vanuit de partij zelf op de kandidatuur van Bouchallikht. „Helaas werkt de hoofddoek van Kauthar voor GL als blinddoek”, signaleert Hulya Elmas in De Telegraaf. De advocaat en voormalig GL-raadslid. „De kern is dat er kritische vragen zijn over of zij kandidaat had mogen zijn voor een progressieve partij als GL. Dat kan GL niet afdoen alsof het om haar hoofddoek zou gaan.”