Nieuwe Zelda-game uitgesteld naar 2016

”In de afgelopen drie maanden, terwijl het team zelf de vrijheid om te verkennen kon ervaren zoals deze in nog geen enkele Zelda-game voorkomt, hebben we verschillende nieuwe mogelijkheden ontdekt voor deze game,” aldus Aonuma.

”Terwijl we bezig waren om deze mogelijkheden werkelijkheid te laten worden, bracht dat weer nieuwe ideeën voort. Het voelt nu alsof we de potentie hebben om iets te maken wat zelfs mijn verwachtingen zal overschrijden."

”We maken de lancering in 2015 niet langer onze belangrijkste prioriteit. In plaats daarvan is het onze prioriteit om de meest complete en ultieme Zelda-game te maken. We hopen dat de extra tijd om van The Legend of Zelda voor Wii U een game te maken jullie geduld zal belonen."

Omdat de ontwikkelaars het te druk hebben met The Legend of Zelda voor Wii U, is men nog niet bereid om de nieuwe titel te tonen op de gamebeurs E3 die in juni plaatsvindt.