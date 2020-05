Brandweer druk met redden koeien uit moeras Doesburg

Ⓒ Persbureau Heitink

DOESBURG - In het Gelderse Doesburg is de brandweer druk bezig koeien te bevrijden die vast zijn komen te zitten in moerassig gebied. Het ging aanvankelijk om negen koeien, maar inmiddels is het gelukt er drie los te krijgen, meldt een woordvoerder van de brandweer.