'Tieners onthoofden sjiieten'

Daarop zijn de jonge beulen te zien. Hun slachtoffers zouden tegenstanders zijn van de Islamitische Staat (IS). Het is niet bekend waar en wanneer de opnames zijn gemaakt.

De boodschap van de terreurbeweging IS herinnert ook aan de wrede vervolgingen van soennitische activisten aan het begin van de jaren tachtig in Syrië. IS bestaat uit soennitische extremisten.

Het regime van de clan van de familie Assad regeert Syrië al sinds 1970. De familie behoort tot een religieuze minderheid, de alawieten. Dat is een stroming die wortels heeft in de sjiitische islam. De vader van president Bashar al-Assad, Hafez, sloeg als toenmalig machthebber een opstand van soennieten bloedig neer. Ruim driekwart van de Syriërs is soenniet, circa 10 procent alawiet en circa 10 procent is christelijk.