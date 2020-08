Steun voor rookvrije speeltuin groeit snel

Toch mag er op veel speel- en sportplekken van kinderen nog altijd gewoon een sigaret opgestoken worden.

Met name bij speeltuinen is in enkele jaren tijd het draagvlak voor het rookvrij maken gigantisch snel gestegen. Waar in 2015 nog 65 procent van de Nederlanders daar een voorstander van was, is dat aandeel toegenomen naar 91 procent. Daarnaast pleiten steeds meer Nederlanders voor rookvrije kinderboerderijen (van 88 procent in 2018 naar 92 procent nu) en (buiten)sportterreinen voor kinderen (van 81 procent in 2018 naar 87 procent nu).

"’Elke week raken honderden kinderen verslaafd’"

„Vrijwel iedereen vindt het vanzelfsprekend dat kinderen in een rookvrije omgeving opgroeien”, constateert Michael Rutgers, voorzitter Gezondheidsfondsen voor Rookvrij. „Toch kunnen kinderen op veel plekken niet rookvrij spelen en sporten, onacceptabel.”

Volgens Rutgers is er geen tijd te verliezen. „Elke week raken honderden kinderen verslaafd aan roken. En elk jaar overlijden 20.000 mensen in ons land aan de gevolgen van (mee)roken. Dat moet zo snel mogelijk stoppen. Het is belangrijk dat we samen het goede voorbeeld geven. Zien roken, doet roken. Daarom roep ik alle bestuurders van sportverenigingen en speelplekken op om hun terrein volledig rookvrij te maken.”

Rutgers wijst op de basisscholen waar het goede voorbeeld is gegeven. Sinds 1 augustus zijn alle schoolterreinen wettelijk verplicht rookvrij.

Daarentegen geldt dat momenteel pas voor ongeveer de helft van alle speeltuinverenigingen en kinderboerderijen. Rond de 1500 sportverenigingen in ons land zijn daarnaast (deels) rookvrij.