Schippers over terugkeer in politiek: ’Ik heb heel erg getwijfeld’

Schippers, die zondagochtend te gast was bij WNL, vertelt dat zij door de VVD is gepolst om de Eerste Kamerfractie te gaan leiden. „Ik heb heel erg getwijfeld. Ik zit nu bij DSM in een hele positieve omgeving. De politiek is veel meer bezig met het beschadigen van mensen, met minder oog op de bal. Het gaat vooral heel erg over de actualiteit.”

Bedrijfsleven

Toch is de ’politiek nu belangrijker dan ooit’, zegt ze. „Daar wil ik dan wel aan meedoen. Door alle veranderingen in de wereld ontstaan politieke spanningen en onzekerheden. In mijn eigen omgeving zie ik hoeveel oplossingen er zijn. Hoeveel kracht er in Nederland zit.”

Een speerpunt voor Schippers is behoud van het bedrijfsleven in Nederland. „Ik vind het heel erg jammer dat in de politiek enigszins laatdunkend wordt gesproken over het bedrijfsleven. Alsof het niet meer belangrijk is. Terwijl we daar toch onze boterham verdienen.” Het is haar ’motivatie’ om bedrijven niet uit Nederland weg te jagen. „Laten we weer de power terugvinden om problemen te tackelen.”

Premierschap

Schippers liet vrijdag al weten dat het ’niet haar ambitie is’ om Mark Rutte op te volgen als premier van Nederland. „Ik weet helemaal niet of ik daar dan de aangewezen persoon voor ben”, zegt ze nu. „Of ik daar zin in heb. Ik heb het ontzettend naar m’n zin bij DSM.” De baan van fractievoorzitter in de Eerste Kamer is voor één dag in de week, daarnaast blijft Schippers aan het hoofd staan van chemiebedrijf DSM. „Ik vind deze combinatie helemaal bij mij passen.”

Als fractievoorzitter van de VVD in de senaat keert Schippers in één klap terug in het machtscentrum van haar partij. Ze zal vermoedelijk plaatsnemen in het kernteam van de VVD en deelnemen aan het zogeheten bewindspersonenoverleg dat elke donderdag aan de vooravond van de wekelijkse ministerraad plaatsvindt.