’Geen domme dingen doen, maar wel in stappen maatschappij openen’

Vrijdag hebben de meest betrokken ministers overleg gehad over de coronasituatie. Verschillende leden van het OMT waarschuwen het kabinet. Ze vinden het nog te vroeg voor versoepelingen en wijzen daarbij nadrukkelijk op de drukte in de ziekenhuizen.

„De ziekenhuizen mogen van ons verwachten dat we in het zicht van de haven geen domme dingen doen”, reageert coronaminister De Jonge vrijdag na afloop van het overleg. „Tegelijkertijd moeten we natuurlijk wel nadenken over hoe we de samenleving weer in stappen gaan openen nu we in toenemende mate gevaccineerd zijn en een behoorlijke groep de ziekte zelf heeft doorgemaakt en daardoor in behoorlijke mate beschermd is.”

De Jonge wijst ook op de meevallende cijfers van de derde golf, die blijkt minder hardnekkig dan eerder werd aangenomen. De CDA-bewindsman wil nog niet vooruitlopen op de persconferentie van dinsdag en wijst erop dat het nieuwe OMT-advies nog zijn kant op moet komen. „Het hangt van de cijfers af”, zegt hij. „Maar de samenleving heeft behoefte aan perspectief: wanneer zou je wat weer kunnen.”