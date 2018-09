Lifter blijkt auto te willen stelen

Volgens de politie sprak de jongen zaterdagochtend een man aan die net zijn auto uit een garagebox had gereden met de vraag of hij een lift kon krijgen. De man zei nee omdat hij een andere kant op moest dan de jongen, maar met dat antwoord nam die geen genoegen. Hij sprong in de auto en sloot de deur.

Uiteindelijk wist de eigenaar de jongen uit de wagen te krijgen. In die strijd kreeg hij trappen in zijn buik en liep hij schaafwonden op. De 'lifter' ging er vervolgens vandoor en is spoorloos. Een zoekactie via Burgernet heeft tot nu toe geen resultaat opgeleverd.