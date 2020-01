Klant stripclub wordt wakker met rekening van 58.000 euro

De Brit ontwaakte met bijzonder zware hoofdpijn en kon zich zelfs niet herinneren dat hij naar de stripclub geweest was. Zijn creditcard sprak duidelijke taal: hij had er meer dan 58.000 euro betaald. Opvallend was onder meer dat hem in de laatste minuten voor zijn vertrek nog 30.000 euro in rekening was gebracht.

„Ik kan me niet herinneren dat ik daarmee akkoord ben gegaan”, aldus de man. „Ik ben die nacht rond 02.15 uur in de SophistiCats in Soho geweest, waarna ik blijkbaar met de auto naar de vestiging in Eversholt Street ben gebracht.”

De politie bekeek de beelden van bewakingscamera’s in de club van 27 februari 2019 en constateerde dat het duidelijk was dat de man niet toerekeningsvatbaar was. Te zien is dat hij betalingen autoriseerde terwijl hij in de vip-ruimte danseressen aan het toejuichen was.

„Al die daden wijzen op agressieve verkooptechnieken met een slachtoffer dat zich daar onbewust van was”, aldus de politie, zo schrijft Het Nieuwsblad. „Hij wist niet eens meer dat hij er geweest was.” De rekening liep trouwens zo hoog op omdat hij meerdere flessen champagne van 1000 euro had besteld.

Sinds de man bij de politie aanklopte hebben zich meer slachtoffers gemeld. Bijvoorbeeld twee mannen die een rekening van meer dan 10.000 euro betaalden. Ook volgens de andere vermeende slachtoffers gebruikt de club „agressieve verkooptechieken” om klanten in de war te brengen.

Volgende week dreigt de club dan ook zijn licentie te verliezen. De rechtbank doet dan uitspraak over de zaak. SophistiCats kent de beschuldigingen, maar zegt in een reactie pas later antwoord te geven op de aangiftes.