Gezin tot de heupen in het water na onweer: ’Het water kwam uit het riool, langs de poort en via de trappen’

Buren en vrienden hielpen Ilke vrijdagavond met het leegmaken van de getroffen ruimtes en het hozen van het water. Het was een onbegonnen werk. „Ik begrijp niet dat de stad ons niet heeft gewaarschuwd toen we hier in 2009 bouwden. Ze legden ons wel op om een hellend dak te plaatsen, maar ze vertelden niet dat dit een van de laagste punten van Turnhout is, en heel watergevoelig. Ze hadden ons moeten verplichten om drie treden boven het maaiveld te bouwen.”

Buren en vrienden hielpen Ilke vrijdagavond met het leegmaken van de getroffen ruimtes en het hozen van het water. Ⓒ BERT DE DEKEN

40.000 euro schade

Ilke en haar gezin wonen erg graag in het charmante huis, ondanks de ellende die ze er al hebben meegemaakt. „In 2016 is de ruimte ook overstroomd. Toen stond het water 5 centimeter hoog. De schade werd achteraf geraamd op 40.000 euro. In 2018 hebben we alles vernieuwd. Ingemaakte kasten, een houten element dat binnenin badkamer en aan de buitenkant kast is. Waarschijnlijk moeten die constructies alweer worden vernieuwd. Ik moet er niet aan denken aan wat voor lijdensweg het dit keer zal worden totdat alle schade is vergoed. Misschien sluit de verzekering ons nadien wel uit?”

Ze vervolgt: „Elk jaar kampen we in deze buurt met overlast. Mijn buurvrouw is in de negentig jaar oud geworden en heeft hier altijd gewoond. Zij weet niet beter dan dat na een flinke regenbui alles blank staat. Maar dat vernemen we natuurlijk pas nadat we hier hadden gebouwd. Hadden ze ons toen maar gewaarschuwd.”