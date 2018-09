Nog altijd chaos op spoor

Netbeheerder Liander meldt dat alle getroffen huishoudens sinds 15.30 uur weer stroom hebben. Volgens de netbeheerder zaten op het hoogtepunt van de storing een miljoen huishoudens zonder stroom.

Beperkt treinverkeer mogelijk

Het treinverkeer lijdt echter nog wel ernstig onder de stroomstoring. Er rijden beperkt intercity's op een aantal trajecten als Utrecht-Amsterdam, Breukelen-Rhenen en Amsterdam-Lelystad/Zwolle, aldus de website van de NS. Veel mensen staan echter nog steeds ontredderd op Utrecht CS, Amsterdam CS en Schiphol in de hoop dat ze zo snel mogelijk hun reis kunnen vervolgen. „Stel uw reis van en naar Schiphol, Noord-Holland en de Flevopolder zo mogelijk uit”, drukt de NS reizigers op het hart.

De treinenloop zal nog de hele dag de gevolgen ondervinden van de stroomstoring, laat de NS weten. Er zal sprake zijn van vertragingen of uitgevallen verbindingen in Utrecht, Noord- en Zuid-Holland, aldus het spoorbedrijf.

We maken er maar het beste van

Veel treinreizigers proberen er na de eerste stress maar het beste van te maken. Mensen installeren zich met een hapje en een drankje in een van de vele horeca-zaken op het station. De NS biedt gratis koffie aan, waar gezien de rijen bij de kiosken dankbaar gebruik van wordt gemaakt. Ook de ondernemers in de stationshal spelen in op de situatie. 'Hapje + drankje voor bij het wachten. Zak paaseitjes + frisdrank voor 2,49', melden in de haast opgehangen briefjes bij de Etos.

Schiphol

Schiphol is sinds het middaguur weer in gebruik voor zowel inkomende als uitgaande vluchten, maar draait nog niet op volle toeren. Dat heeft een woordvoerster van de luchthaven vrijdag gezegd. Hoe lang het gaat duren voor alles weer normaal functioneert, kon zij niet aangeven.

Problemen in de horeca

Ook diverse horecabedrijven hadden vrijdag te lijden onder de stroomstoring in Noord-Holland. De klachten varieerden van „geen muziek in de zaak, apparaten die niet werkten, zoals koffiemachines en magnetrons, tot donkere zaken wegens uitgevallen verlichting”. Dat meldt Brancheorganisatie Koninklijke Horeca Nederland.

Oorzaak

De oorzaak van de storing was een mankement in het hoogspanningsstation in Diemen. De storing begon rond 09.45 uur en was iets voor 11.00 uur alweer verholpen.

Volgens netbeheerder Tennet was er geen sprake van brand en waren er geen gewonden gevallen. De storing had een technische oorzaak. Het hoogspanningsnetwerk is weer helemaal hersteld.

