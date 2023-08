Man in Leeuwarden aangehouden met gestolen ballenautomaat

Rond 3.00 uur kwam bij de politie een melding binnen van een mogelijke inbraak aan de Pieter Feddestraat. Toen agenten in de straat kwamen, zagen zij dat een man wegrende die voldeed aan het signalement. Na een korte achtervolging kon de man staande gehouden worden. Een getuige had gezien dat de man met een grijze container bezig was.

Toen de agenten keken, zagen zij dat er een ballenautomaat in de container zat. Hierop is de man aangehouden voor heling. De politie is op zoek naar de eigenaar van de ballenautomaat.