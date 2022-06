Oorlog in Oekraïne Dinsdag 21 juni LIVE | ’Oekraïne heeft Harpoon-raketten voor het eerst met succes ingezet’

Een Harpoon-raket Ⓒ ANP / Abaca Press

AMSTERDAM - De Russische invasie in Oekraïne duurt nu bijna vier maanden, maar de hevige gevechten zetten zich voort en zorgen nog altijd voor veel slachtoffers. In het oosten van Oekraïne zijn volgens lokale autoriteiten dinsdag meerdere burgers om het leven gekomen en Russische troepen zouden het industriegebied in Severodonetsk zijn binnengetrokken. Het Oekraïense leger heeft het zwaar maar verwacht dat Poetin de aanvallen op hun land deze week zal intensiveren. Volg de laatste ontwikkelingen in Oekraïne in ons liveblog.