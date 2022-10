Brabander vermist in Spanje: ’Niets voor hem om telefoon uit te zetten’

Monique maakt zich grote zorgen en deed haar hartenkreet enkele dagen geleden op sociale media, maar inmiddels is er een officieel politiebericht uitgezonden waarin meer informatie wordt gevraagd over de man en over de plaatsen waar hij nog is gezien. Het houdt in dat er serieuze zorgen zijn om zijn welzijn. Er is voor het laatst contact met hem geweest, meldt de Nederlandse politie, toen hij met zijn groene camperbus in de buurt van L’Escala reed. Dat is op een uurtje van het vliegveld van Girona, en op anderhalf uur rijden van Barcelona, aan de oostkust van het land.

Op het moment dat hij voor het laatst werd gezien was de zestiger volgens getuigen alleen en erg moe. Arnswald reed graag over binnendoorweggetjes. Mogelijk is hij vertrokken in de richting van de Franse grens, om vandaar door te rijden naar Nederland. Arnswald is te herkennen aan zijn grijze haar dat bovenop wat langer is. Hij draagt een bril en verplaatst zich waarschijnlijk in zijn Citroën Jumper (kenteken 3-KGX-30) met een opvallend blauw/groene kleur.

Opvallend

Volgens zijn ex-partner kwam hij vanuit Ibiza en was hij onderweg naar Nederland. „We vrezen het ergste. Het is niets voor hem om zijn telefoon uit te zetten. Misschien is de batterij leeg? Hij had allang terug moeten zijn. Politie en ziekenhuizen zijn al afgebeld en er is aangifte van vermissing gedaan bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.” Dat was allemaal tevergeefs. Ze hoopt dat iemand in de buurt van L’Escala iets heeft gezien wat duidelijkheid kan scheppen. „Misschien heeft iemand die bus zien staan.” Er is 19 september voor het laatst contact met hem geweest, bijna drie weken geleden.

Wolfgang Arnswald is met 1,95 meter een lange en opvallende verschijning. Hij verbleef normaal gesproken zowel in de omgeving van Werkendam als Hoogerheide, maar staat niet ingeschreven in Nederland. Hij is van Duitse komaf, maar spreekt wel gewoon Nederlands. Hij heeft een tatoeage van een slang op zijn rechteronderarm en drie grote draken op zijn linker borstkas, schouder en rug. Hij heeft verder verschillende littekens op arm en benen, draagt meestal een bril en heeft een incompleet gebit. Wie meer informatie heeft wordt verzocht contact op te nemen met de politie.