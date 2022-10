’Vermiste Brabander dood gevonden na wekenlange vermissing in Spanje’

De wanhoop bij zijn ex-partner Monique was groot. De vader van haar kinderen was al bijna drie weken vermist in Spanje. De 69-jarige Brabander was met een busje vanaf Ibiza op weg naar kustplaats L’Escala, op anderhalf uur van Barcelona, maar leek van de aardbodem verdwenen.

Monique maakte zich grote zorgen en deed haar hartenkreet onlangs op sociale media, en korte tijd later werd er ook een officieel politiebericht uitgezonden waarin meer informatie werd gevraagd over de man en over de plaatsen waar hij nog was gezien.

Inmiddels is voor haar duidelijk dat hij is overleden, zo laat Monique vrijdagmiddag weten na de vondst van een lichaam. ,,Mede door het vele delen van de berichten op sociale media is hij op afgelegen gebied gevonden.” Ze gaat ervan uit dat haar ex-partner in zijn slaap is overleden. Dat is waarschijnlijk de reden dat het vermissingsbericht nog altijd op de kanalen van de politie is te zien: er is nog geen formele bevestiging.

,,We wachten nu bericht af. Identificatie is niet meer mogelijk, dus dat moet via DNA gebeuren”, voegt Monique toe. Er was voor het laatst contact met hem, meldde de Nederlandse politie, toen hij met zijn groene camperbus in de buurt van L’Escala reed. Dat is op een uurtje van het vliegveld van Girona, en op anderhalf uur rijden van Barcelona, aan de oostkust van het land.