Zayn Malik staat achter zijn besluit

Zayn Malik staat volledig achter zi'n besluit en voelt zich goed. “Ik heb gedaan wat goed voelt voor mij en de jongens”, vertelt de 22-jarige zanger aan The Sun. “Ik heb wel het gevoel dat ik mijn fans heb teleurgesteld, maar ik kon het niet meer aan. Het klinkt misschien een beetje raar, maar ik heb weer de controle over mezelf”.

Ook zijn verloofde, Perrie Edwards, steunt de 22-jarige zanger in zijn beslissing. “Ze is altijd een grote steun voor mij geweest”, aldus de ex-One Directioner.Ongelukkig

Malik onthult dat het verlaten van de band niet uit de lucht kwam vallen. “Weet je, ik heb dit een tijdje gedaan terwijl ik eigenlijk niet gelukkig was. Ik bleef in de band om het geluk van anderen mensen te bevredigen.”

De zanger zegt dat hij alleen doorging voor zijn fans. Hij benadrukt dat hij zijn rug niet naar de fans heeft toegekeerd, maar dat hij niet meer kon doen alsof hij het nog leuk vond om in One Direction te zitten. Verder laat hij weten dat zijn stoppen bij de boyband niets te maken heeft met de volgens de geruchten ‘stroeve relatie met de andere leden van One Direction’. “Mijn band met de leden is goed. Zij steunen mij volledig in mijn besluit en waren er vrij relaxed onder”, aldus Malik.

Toekomst

De toekomst van One Direction ziet er volgens Malik rooskleurig uit. “De jongens willen nog een tijdje doorgaan en ik denk dat ze dat goed gaan doen.” Zayn geeft aan voor een solo-carrière te gaan.

Malik verliet afgelopen woensdag zijn band One Direction, tot grote ongenoegen van zijn fans.