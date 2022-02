Marokkaanse kleuter Rayan onder grote belangstelling begraven

Rayan viel dinsdag in de droge put in zijn dorp en kwam op 32 meter diepte vast te zitten. De schacht was te smal om iemand te laten afdalen. Reddingswerkers moesten een enorm gat naast de put maken om daarna horizontaal naar de jongen toe te graven. Terwijl zij dit deden werden ze aangemoedigd door een grote menigte, die applaudisseerde, zong en bad.

Toen de werkers Rayan zaterdagavond bereikt hadden, was het te laat. Zijn lichaam werd vervolgens naar een militair ziekenhuis in de hoofdstad Rabat gebracht. Koning Mohammed VI heeft de ouders gebeld om zijn condoleances over te brengen.

Ook buiten Marokko is bedroefd gereageerd op het overlijden van de kleuter. Onder anderen de Franse president Emmanuel Macron, paus Franciscus en de Arnhemse burgemeester Ahmed Marcouch spraken hun medeleven uit.