Woensdag 23 maart LIVE | Zelenski: ’Stap voor stap vooruit, maar deal nog ver weg’

President Zelenski Ⓒ ANP / EPA

Op één dag na duurt de Russische invasie in Oekraïne nu vier weken. In de zuidelijke steden Cherson en Marioepol zijn zware beschietingen en zijn grote zorgen over de humanitaire situatie. Ondertussen zegt de president van Oekraïne, Zelenski, dat er ’stap voor stap’ vooruitgang wordt geboek in gesprekken met Rusland, maar dat een deal nog ver weg is. Lees hier het laatste nieuws uit de oorlog.