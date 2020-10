Boris zet vol in op groen

De Britse premier Boris Johnson wil in tien jaar tijd van Engeland het Saoedi-Arabië van de windenergie maken. Ⓒ foto REUTERS

LONDEN - Alle Britse huishoudens halen hun elektriciteit over tien jaar uit windenergie. Dat is de belofte van de Britse premier Boris Johnson tijdens zijn virtuele toespraak tot het jaarlijkse partijcongres van de Conservatieven. Hij belooft dat de capaciteit van Britse windparken in 2030 vijftien keer zo groot zal zijn als de huidige capaciteit van windparken op zee.