Opnieuw 10 jaar geëist Moord Els Slurink: ’Heeft ze geleden? We zijn 26 jaar verder en nog weten we het niet’

Door Willem Dekker Kopieer naar clipboard

Advocaat Peter Plasman met cliënt Jahangir A. en slachtofferadvocaat Ruth Jager. Ⓒ Petra Urban

GRONINGEN - In hoger beroep is maandag opnieuw 10 jaar gevangenisstraf geëist in de moordzaak Els Slurink. Zij werd 26 jaar geleden met één steek in het hart vermoord in haar huis aan het Van Brakelplein in Groningen.