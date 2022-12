Verdachten ongeregeldheden in grote steden na Marokko - Canada weer vrij

In Amsterdam arresteerde de politie negen mensen voor het gooien of bezit van zwaar vuurwerk, onder wie vijf minderjarigen. Die zullen op een later moment nog gehoord worden, zei een politiewoordvoerder. Eén verdachte kreeg een dagvaarding mee, van de drie andere meerderjarigen wordt nog bekeken of een dagvaarding nodig is.

De negen die in Rotterdam waren opgepakt, vanwege vuurwerkgerelateerde feiten en voor het verstoren van de openbare orde, waren vrijdagochtend al vrij. De politie in Den Haag liet weten dat ook drie van de zes verdachten die nog vastzaten waren heengezonden.

Bij de ongeregeldheden in Den Haag raakte een agent gewond. Hij kreeg een baksteen tegen zijn schouder, die bleek in het ziekenhuis gekneusd. In Amsterdam liep een agent gehoorschade op.