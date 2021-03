Steuncampagne Artis levert ruim 1,3 miljoen euro op

„We zijn ontzettend dankbaar voor alle steun die Artis de afgelopen tijd heeft ontvangen, financieel maar ook moreel”, zegt directeur Rembrandt Sutorius. „In deze lastige periode waarin we geen bezoekers mogen ontvangen, laat het zien dat Artis een warme plek heeft in zoveel harten. We zijn overweldigd door de enorme betrokkenheid. Natuurlijk hopen we dat we zo snel mogelijk onze poorten weer kunnen openen, zodat bezoekers een veilig en ontspannen bezoek kunnen brengen aan ons park.”

Duurzame oplossing voor de leeuwen

Hoewel de dierentuin blij is met de donaties, is het nog niet uit de financiële zorgen. Per dag kost het bijna 60.000 euro om Artis draaiend te houden. „Als je bedenkt dat we tegen een tekort van 20 miljoen euro aankijken voor de komende jaren - ook als we nu open zouden kunnen - is het duidelijk dat we meer hulp nodig hebben. Het is daarom belangrijk dat we samen met de gemeente, provincie en het Rijk bekijken hoe we Artis behouden, nu en in de toekomst”, aldus Sutorius. Het dierenpark gaat het opgehaalde bedrag gebruiken voor zorg voor de dieren en onderhoud van verblijven.

De drie leeuwen, die naar Frankrijk zouden vertrekken, zijn nog in Artis. De leeuwen zouden naar een Frans dierenpark gaan, omdat er geen geld was om het geplande nieuwe leeuwenverblijf te bouwen. De verhuizing ging begin februari onverwacht niet door, omdat het Franse dierenpark zich terugtrok. Artis zegt nu dat het „werkt aan een duurzame oplossing voor de toekomst.”