Afghaanse tolken met bestemming Nederland zijn onderweg

Volgens het ministerie gaat het om 42 mensen die onder de tolkenregeling vallen. Het zou gaan om acht tolken, de rest zijn familieleden van tolken. Verder gaat het om drie mensen die op een evacuatielijst staan en een Afghaan met een Nederlandse verblijfsvergunning.

Het is voor het eerst dat tolken het land mogen verlaten met een vliegtuig sinds het einde van de evacuatie eind augustus. Wel zijn al vertalers via het land naar buurland Pakistan gevlucht. Zij zijn daar opgevangen door de Nederlandse ambassade in Islamabad, die ook zorgt voor de verdere reis naar Nederland.

De reis van de 46 Afghanen is volgens het ministerie mogelijk geworden door „goede samenwerking” met de Pakistaanse autoriteiten. De groep moet in Pakistan een aantal formaliteiten regelen waarna ze naar Nederland kunnen worden overgebracht.

Het kabinet maakte maandag bekend ongeveer 2100 Afghanen in Nederland te willen opnemen. Dat gebeurt onder druk van de Tweede Kamer, die een motie had aangenomen waarin het kabinet wordt opgeroepen alle Afghanen hierheen te halen die de Nederlandse militaire missie hebben geholpen.