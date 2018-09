Paus ontmoet daklozen in Sixtijnse Kapel

De daklozen kregen ook een diner kregen aangeboden in de Vaticaanse Musea, waarvan de kapel een onderdeel is.

Om de rondleiding door de kapel met de beroemde fresco's van Michelangelo mogelijk te maken, sloten de musea donderdagmiddag eerder. „Dit is het huis van iedereen, dit is uw huis”, zei Franciscus tegen de daklozen in de kapel, waar hij in maart 2013 tot paus werd gekozen. De paus heeft zich ook als aartsbisschop van de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires zeer bekommerd om het lot van mensen zonder vast onderkomen.

De daklozen kwamen het Vaticaan binnen via een ingang die alleen voor geestelijken en werknemers van het Vaticaan is bestemd. Zij liepen langs het gastenhuis Santa Martha waar de paus woont.