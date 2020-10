Libanon beveelt aanhouding eigenaar en kapitein van schip vol ammoniumnitraat

De rechter heeft Interpol gevraagd om een internationaal arrestatiebevel uit te vaardigen voor de eigenaar van dat schip Igor Grechushkin, een Russische zakenman, en diens Russische kapitein, Boris Prokoshev.

Het schip vol ammoniumnitraat was in 2013 vanuit de Georgische haven Batumi onderweg naar Mozambique, maar maakte een ongeplande omweg en meerde op 19 november 2013 aan in Beiroet. Oktober 2014 werd de lading ammoniumnitraat overgebracht naar het pakhuis, waar het op 4 augustus 2020 ontplofte. Het schip zou de haven nooit hebben verlaten en is volgens officiële documenten in 2018 gezonken.

De Russische kapitein Boris Prokoshev (R) en een bemanningslid staan op het dek van het schip, met op de achtergrond de zakken ammoniumnitraat. Ⓒ REUTERS

De kapitein laat aan persbureau Reuters weten dat hij nog niets heeft gehoord over het arrestatiebevel. Volgens hem moest het schip in 2013 op verzoek van eigenaar Grechushkin een extra lading ophalen in Beiroet.

Vervolging

De explosie verwoestte grote delen van de hoofdstad en hebben wijken zoals Gemmayze grotendeels in puin gelegd. De Libanese autoriteiten hielden eerder al 25 mensen aan. Het gaat onder meer om hoge havenbestuurders, douanemedewerkers en veiligheidsfunctionarissen.