LIVE | Australiërs hamsteren weer wc-papier

Australische supermarktketens hebben vrijdag weer een limiet gesteld op de hoeveelheid toiletpapier die klanten kunnen kopen nadat er in de deelstaat Victoria opnieuw een run is ontstaan. Het aantal besmettingen met het nieuwe coronavirus is daar snel gestegen en mensen zijn bang dat er weer een uitgaansverbod wordt ingesteld

Woolworths en Coles, samen goed voor twee derde van de totale boodschappenverkoop in het land, verkopen nog maximaal een of twee pakken toiletpapier per klant nadat op sociale media foto’s waren verschenen van lege schappen in winkels.

Versoepelingen stilgezet

Australië was de beperkende maatregelen tegen het nieuwe coronavirus aan het versoepelen en heeft tot nu toe relatief weinig besmettingsgevallen en doden geregistreerd. De versoepelingen zijn tot nader order stilgezet nu het aantal nieuwe besmettingen in Victoria gestaag stijgt.

Nadat consumenten in die deelstaat weer aan het hamsteren zijn geslagen, verspreid het patroon zich over de rest van het land. „We zien de verhoogde vraag naar toiletpapier de laatste 24 uur helaas ook buiten Victoria ontstaan”, aldus en directeur van Woolworths. „Hoewel de vraag in de rest van het land niet zo hoog is als in Victoria, nemen we preventieve maatregelen om overmatig koopgedrag dit weekend te voorkomen.” Woolworths heeft 650.000 extra pakken toiletpapier besteld, 30 procent meer dan de gebruikelijke inkoop.

Rantsoen

Een woordvoerder van Coles laat weten dat die keten de verkoop van toiletpapier en papieren doekjes heeft beperkt tot een pak per persoon in het hele land. In Vicoria zijn ook beperkingen van kracht op de hoeveelheid desinfecterende handgel, pasta en eieren die mensen kunnen kopen.

In Australië is het coronavirus in totaal bij 7595 mensen vastgesteld. Van hen zijn er 104 overleden.

