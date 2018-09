Britse artsen transplanteren dood hart

De nieuwe techniek kan er volgens de chirurgen van het Papworth Hospital toe leiden dat er in de toekomst 25 procent meer geslaagde harttransplantaties kunnen worden uitgevoerd.

'Heart in a box'

De 60-jarige Londense ontvanger, Huseyin Ulucan, kreeg in 2008 een hartaanval. Tegenover de BBC vertelt hij: ''Voor de transplantatie kon ik nauwelijks lopen. Ik raakte binnen no time buiten adem. Dat was geen kwaliteit van leven.''

Ulucan is 'erg blij' en heeft naar eigen zeggen grote stappen gemaakt. ''Na de operatie hoefde ik maar drie dagen op de intensive care te blijven. Momenteel ben ik thuis aan het herstellen. Ik voel me met de dag sterker.''

Doordat artsen het 'dode hart' in een speciale box plaatsen, blijft het orgaan warm en herstelt de hartslag. Tot ruim een half uur na overlijden van een persoon kan het hart zo weer tot leven worden gewekt.

Australische artsen hadden vorig jaar de wereldprimeur. Zij voerden toen 's werelds eerste transplantatie uit met een niet-kloppend hart. Hier werd dezelfde 'heart in a box'-techniek voor gebruikt.

Naar schatting wachten in Nederland ongeveer 1200 mensen op een nieuw orgaan. Jaarlijks overlijden zo'n 150 mensen op de wachtlijst.