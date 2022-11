Italiaans dorpje geeft 30.000 euro aan wie er wil komen wonen

Het gemeentebestuur van Presicce, een dorpje met zo’n 5.000 inwoners in het uiterste zuiden van Italië, zal wie 30.000 euro geven aan wie er een woning koopt die gebouwd werd voor 1991. De woningen in kwestie – vaak achtergelaten door de originele bewoners – kosten bovendien slechts 25.000 euro. Kopers moeten wel komen wonen in Presicce.

De laatste details van het voorstel moeten nog vastgelegd worden, maar geïnteresseerden kunnen in de loop van de komende weken informatie vinden op de website van de gemeente, aldus gemeenteraadslid Alfredo Palese bij CNN.

De lokale autoriteiten hopen het leeglopende dorp zo levendig te houden. „Er zijn veel lege woningen in ons historische centrum die we graag opnieuw bewoond zouden zien”, aldus Palese. „Het is jammer om te zien hoe onze oude districten vol geschiedenis, prachtige architectuur, en kunst langzaam maar zeker leeglopen.”

Presicce kan het voorstel financieren omdat het in 2019 fuseerde met het grotere nabijgelegen Acquarica, waardoor het meer geld krijgt van de Italiaanse overheid.