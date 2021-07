Bestuurder (21) aangehouden na gevaarlijke snelwegtrip met lachgas: reed 170 km/u

„Hij zag in zijn spiegel dat er achter hem een auto met hoge snelheid naderde. De bestuurder seinde met zijn grote lichten, vermoedelijk omdat hij erlangs wilde”, schetst de politie de situatie. Toen de agent opzij ging en werd ingehaald, zag hij twee mannen met „een ballon aan hun lippen” zitten, onder wie dus de bestuurder.

De auto reed met snelheden tot bijna 170 kilometer per uur, haalde mensen die niet opzij gingen in via de vluchtstrook, negeerde een rood kruis en week maar net op tijd uit voor de pijlwagen op de afgesloten rijbaan. Daardoor moesten andere weggebruikers hard op de rem, aldus de politie. Uiteindelijk zetten agenten de auto aan de kant. De bestuurder, een 21-jarige man uit Zeist, is naar het bureau meegenomen. Hij mocht later op de avond weer gaan, maar zal zich nog „moeten verantwoorden voor zijn daden”, laat de politie weten.