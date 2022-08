Doden en gewonden door explosie in moskee Kabul

De explosie vond plaats tijdens het avondgebed in het gebedshuis in het noorden van de stad, zei een politiewoordvoerder. Het exacte aantal slachtoffers is nog altijd onduidelijk. Veiligheidstroepen onderzoeken het incident.

Ondanks de claim van de regerende taliban dat ze veiligheid in het land hebben gebracht worden geregeld aanslagen gepleegd, meestal opgeëist door terreurbeweging Islamitische Staat. De taliban heroverden de macht een jaar geleden na de chaotische terugtrekking van de door de VS geleide NAVO-troepen. De fundamentalistische regering in Kabul wordt internationaal niet erkend.