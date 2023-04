Tientallen mensen doodgedrukt in chaos bij uitdelen financiële hulp

Volgens persbureau Saba van de Houthi's werd woensdagavond zonder voorafgaande coördinatie humanitaire hulp uitgedeeld. Honderden mensen verzamelden zich in een school in de oude stad, waar financiële hulp uitgedeeld werd. Volgens getuigen klonken geweerschoten, waarna de paniek uitbrak. Op videobeelden is te zien hoe tientallen lichamen op de grond liggen en hoe mensen elkaar verdrukken om een uitweg te vinden. De organisatoren van de humanitaire actie zijn opgepakt en gewonden zijn overgebracht naar ziekenhuizen. Onder de doden zijn ook vrouwen en kinderen.

In Jemen brak in 2014 een burgeroorlog uit, die tot een humanitaire crisis heeft geleid. Door Iran gesteunde Houthi-rebellen namen dat jaar Sanaa in, waarop de naar het zuiden uitgeweken Jemenitische regering met hulp van Saudi-Arabië een tegenactie begon. De oorlog heeft al honderdduizenden mensen het leven gekost en meer dan drie kwart van de bevolking is afhankelijk van internationale hulp.

Saudi-Arabië hoopt volgens Arabische media een punt achter de militaire bemoeienis te zetten. Een Saudische delegatie is daarom eerder deze maand in Sanaa geweest voor gesprekken met de Houthi's. Er volgen meer gespreksrondes over een permanent bestand en een vredesregeling, zo werd bekendgemaakt.