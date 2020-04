75 autocrossers komen bijeen in Bosschenhoofd: ’Onacceptabel’

Eerder op de dag hadden de gemeente en politie al ingegrepen omdat een nog grotere groep van zo’n 75 man met auto’s aan het crossen was bij vliegveld Breda International Airport in de buurt van het Noord-Brabantse dorp Bosschenhoofd. Ook stonden er diverse mensen te kijken. Ondanks de waarschuwing ging volgens de politie een deel van de groep verder bij Lage Zwaluwe. „De waarschuwing mocht helaas niet baten”, twitterde de wijkagent.

De gemeente Haldeberge, waar Bosschenhoofd onder valt, is niet te spreken over het gedrag van de groep. „Dit is onacceptabel. Morgen wordt extra gecontroleerd op deze locatie. Indien nodig wordt er direct bekeurd”, aldus de gemeente.