’Voorkeur vrouw ceo soms van doorslag in verhuizing’

De voormalige Marinekazerne waar de Marinierskazerne zou moeten komen. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Nu het plan een marinierskazerne te bouwen in Vlissingen is afgeserveerd, voegt de stad zich in een rijtje minder geslaagde locatiekeuzes voor overheidsorganisaties. Deskundigen verbazen zich over de manier waarop het kabinet in 2012 voor Zeeland koos.