CDA’ers keren zich tegen Brabantse Forum-samenwerking

Het CDA staat in Noord-Brabant op het punt om, in gezelschap van de VVD en Lokaal Brabant een samenwerking aan te gaan met Forum voor Democratie. Het zorgt voor onrust bij de christelijke partij, waar de landelijke samenwerking met PVV nog altijd een open wond is.

Het verzet vanuit de CDA, onder leiding van oud-gedeputeerden in Brabant Paul Rüpp en Roel Augusteijn, richt zich onder meer op de manier waarop de partij nu onder zijn leden peilt hoe zij tegenover de samenwerking staan. „Deze peiling is natuurlijk geen peiling”, staat in de open brief, die is ondertekend door een aantal prominente Brabantse CDA’ers, maar ook door oud-minister Hirsch Ballin.

Kleuters

„De leden worden door deze peiling als een stel kleuters en naïevelingen gezien”, klinkt het vervolgens. „Inhoudelijk kunnen zij niets beoordelen. Aan de hand van vijf opendeurvragen die bovendien zeer sturend zijn, hoopt het CDA dat de meerderheid van de leden vindt dat het CDA altijd moet proberen mee te besturen, zijn rug moet recht houden en dus achter het verkiezingsprogramma moet blijven staan en een middenpartij is die op voorhand niemand uitsluit.”

Maar ook Forum zelf kan de goedkeuring van de briefschrijvers niet verdragen. Zij laken de uitspraken van de partij over de Navo, Europese Unie en rechtspraak. Hetzelfde geldt voor de bepaald niet vleiende woorden die Forum-leider Thierry Baudet onlangs voor de VVD en CDA over had. Die maken volgens hem onderdeel uit van ’cultuurmarxistische linkse mainstream’ die uit is op de ’vernietiging van Nederland’.

No-go

De briefschrijvers besluiten met een duidelijke oproep: „Het avontuur dat we aangaan kan alleen maar desastreus aflopen en holt de provincie van binnenuit volledig uit. Doe het niet, doe het niet!”