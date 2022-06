Verkeersovertreding leidt Brusselse politie naar baby die tussen berg cocaïne ligt

„Een auto stond verkeerd geparkeerd in de Stiénonlaan. Toen het nummerbord werd ingevoerd, bleek dat het voertuig en de bestuurder deel uitmaakten van een onderzoek naar de verkoop van cocaïne. Bovendien verbleef de verdachte al lange tijd illegaal in het land. Hij is opgepakt een meegenomen voor verhoor”, zegt een woordvoerder van de Brusselse politie.

„In zijn telefoon stonden berichten die gelinkt werden aan de verkoop van drugs”, aldus de woordvoerder. Zijn huis werd doorzocht en daar werden de inspecteurs met een schrijnend tafereel geconfronteerd. „De vrouw van de verdachte en zijn schoonmoeder waren aanwezig in de woning, net als zijn baby van amper vier maanden oud.”

De woning lag vol met cocaïne, in totaal 4.650 kilo. Verspreid over de grond van de slaapkamer en in een gereedschapskoffer.

Kinder Surprise-eieren

Er werden ook drie Kinder Surprise-eieren gevonden, gevuld met cocaïne, precisieweegschalen en verpakkingsmateriaal. Ook werd er 6295 euro cash aangetroffen. Twee voertuigen, een televisietoestel en enkele luxe horloges werden eveneens in beslag genomen.

De vrouw van de verdachte is opgepakt maar na verhoor vrijgelaten. De man zit in de cel. Op verzoek van het parket is er ook een proces-verbaal opgemaakt vanwege het in gevaar brengen van een minderjarige.